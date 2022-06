So klappt die Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine im Westen der Pfalz

Heute ist der Weltflüchtlingstag. Grund genug, auf die Integration der Tausenden Flüchtlinge zu schauen, die aus der Ukraine in die Westpfalz gekommen sind. Die Kommunen ziehen eine positive Bilanz der Integration.

Auch am Potzberg im Kreis Kusel sind ukrainische Flüchtlinge untergekommen. SWR

Bei der Ausländerbehörde in Kaiserslautern sind zurzeit nach Angaben der Verwaltung 1.284 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Der Zuzug aus der Ukraine lasse schon seit Wochen nach. Allerdings hat die Landesregierung die sogenannte Wohnsitzauflage geändert: Wer bisher in einer bestimmten Kommune bleiben musste, kann sich seinen Wohnsitz nun in ganz Rheinland-Pfalz suchen. Die Stadt Kaiserslautern rechnet damit, dass es deshalb zu einer "Landflucht" kommt - und Menschen vom Land in die Städte wie zum Beispiel Kaiserslautern ziehen könnten.

261 Kinder aus der Ukraine auf Schulen in Kaiserslautern

261 Kinder aus der Ukraine besuchen zurzeit Schulen in Kaiserslautern, davon 73 Grundschulen. Viele ukrainische Kinder würden per Internet noch an Unterricht in der Heimat teilnehmen. Bei vielen Geflüchteten gebe es auch die Hoffnung, dass sie schnell wieder in die Heimat zurückkehren können. Deshalb hätten sie - gerade jetzt vor den Ferien - die Kinder nicht in der Schule angemeldet. In den Kindergärten in Kaiserslautern ist wegen der fehlenden Plätze gerade mal ein Kind aus der Ukraine angemeldet, 41 befinden sich auf einer Warteliste.

Sprachkurse für Eltern und Kinder aus der Ukraine im Kreis Südwestpfalz

Überall in der Westpfalz gibt es zahlreiche Sprachkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine - hier zum Beispiel in Zweibrücken. SWR

Im Kreis Südwestpfalz klappt nach Ansicht der Kreisverwaltung die Integration der Flüchtlinge aus der Ukraine. So bietet die Kreisvolkshochschule mehrere Sprachkurse an - auch einen Eltern-Kind-Kurs. Diese Kurse seien sehr gut besucht, was darauf hindeute, dass sich die Flüchtlinge gut einleben. Auch in den Sommerferien sollen die Sprachkurse fortgesetzt werden. Und in der letzten Ferienwoche soll es dann eine Lern- und Erlebniswoche für die Kinder geben.

Schulen im Donnersbergkreis sollen Schüler aus Ukraine melden

Im Donnersbergkreis haben die Behörden im Mai festgestellt, dass ukrainische Kinder und Jugendliche sehr unterschiedlich auf die Schulen im Kreis verteilt sind - die meisten in den Realschulen plus. Deshalb sollen die Schulen jetzt die genaue Zahl der Flüchtlingskinder melden - und ob sie weitere Kinder aufnehmen können. Außerdem sollen die Schulen melden, welche Angebote sie für die Integration machen.

In den einzelnen Verbandsgemeinden gebe es ein dichtes Netz an ehrenamtlichen Helfern, die sich einmal pro Woche untereinander austauschen. Im Moment werde den Geflüchteten vor allem bei der Bewältigung des Alltags geholfen - zum Beispiel, wie man in eine Krankenkasse kommt oder wie man mit einer Krankenkassenkarte umgeht. Das passiere vor allem im Willkommenzentrum des Vereins "Donnersberger Integrationsinitiative" aus Rockenhausen, das sehr gut besucht werde.

Zwei Sammelunterkünfte für Flüchtlinge aus Ukraine im Donnersbergkreis

In der Jugendherberge in Steinbach sind weiterhin Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. SWR

Von den Sammelunterkünften, die zu Beginn des Ukraine-Krieges im Donnersbergkreis eingerichtet wurden, sind zwei noch in Betrieb: Die Villa Michel in Kirchheimbolanden und die Jugendherberge in Steinbach. Die Kreisverwaltung betont, dass diese Unterkünfte weiterhin wichtig sind - auf dem Wohnungsmarkt gebe es kaum noch Wohnungen, die man anmieten könne.

In den Kindergärten sind bisher rund 11 ukrainische Kinder untergebracht. Allerdings muss das dem Kreis nicht gemeldet werden, sodass es auch mehr sein können. In einem Kindergarten wurde eine Mitarbeiterin eingestellt, die ukrainisch spricht. Sie soll einem Kind helfen, die traumatischen Erlebnisse bei der Flucht zu verarbeiten.

Gerade für Kinder gibt es ein umfangreiches Angebot im Donnersbergkreis: Eine ukrainisch-syrische Kindergruppe besucht wöchentlich das Tierasyl auf dem Hanauerhof, in einem anderen Projekt wurde ein Bauwagen bemalt. Weitere Projekte wie zum Beispiel ein Graffiti-Workshop oder das Anlegen eines Matschplatzes sind in Planung.

Viele freiwillige Helfer in Pirmasens

Auch in Pirmasens klappt die Integration der Geflüchteten aus der Ukraine nach Angaben der Stadtverwaltung - vor allem wegen des ungebrochenen Einsatzes von freiwilligen Helfern. So gibt es zum Beispiel einen Treff, in dem sich ukrainische Flüchtlinge untereinander austauschen können und spezielle Deutschkurse für Kinder.

Auch die Flüchtlinge selbst helfen mit - im Projekt "Veselka". Hier passen vier geflüchtete Frauen auf ukrainische Kinder auf, damit die Eltern Deutschkurse besuchen können. Neben vielen weiteren Angeboten gibt es zum Beispiel Kino-Nachmittage, Besuche in der Ponywelt oder Schwimmkurse für geflüchtete Kinder.

"Integration der Kinder aus der Ukraine an Schulen in Pirmasens gut gelungen"

Die Stadt Pirmasens hat es nach eigenen Angaben geschafft, dass die ukrainischen Kinder relativ gleichmäßig auf die Schulen verteilt werden konnten. Zwischen den Berufsbildenden Schulen in Pirmasens und Rodalben gebe es einen regen Austausch. "Den Rückmeldungen der Schulen konnten wir entnehmen, dass die Integration der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in die Schulen in Pirmasens bislang sehr gut gelungen ist", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.