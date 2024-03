Dieb trickst Autofahrerin in Kaiserslautern aus und klaut ihr Auto

Das kennt man sonst nur aus Action-Filmen. Ein Mann hat eine Frau in Kaiserslautern aus ihrem Auto gelockt, sich selbst hinter's Steuer gesetzt und aus dem Staub gemacht.

Am Montagnachmittag soll der Mann in der Barbarossastraße neben das Auto der 52-Jährigen getreten sein. Die wartete in diesem Moment mit ihrem Auto in einer Parklücke. Dann lockte er sie nach Angaben der Polizei unter einem Vorwand aus ihrem Fahrzeug. In diesem Moment soll sich der Täter dann plötzlich selbst hinter's Steuer gesetzt haben und das Auto gestartet haben.

Frau versucht Diebstahl ihres Autos in Kaiserslautern zu verhindern

Die 52-Jährige soll noch versucht haben, den Dieb zu stoppen, was ihr aber nicht gelungen ist. Der Täter flüchtete mit dem gestohlenen Auto durch die Barabrossastraße in Richtung des Hauptbahnhofs. Dabei verletzte er die Frau leicht, wie die Polizei mitteilt.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Auto und nach Zeugen. Bei dem Auto handelt es sich um einen weiß-schwarzen VW T-Roc. Wer Hinweise zu der Tat hat oder das Auto gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620 melden.