Feuer in Wohnhaus in Contwig: War es Brandstiftung?

Am Montag ist in einem Haus in Contwig ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stand komplett in Brand. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit Bränden in der Nachbarschaft.

Die Polizei in Pirmasens schrieb gegen 15 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass es in Contwig (Landkreis Südwestpfalz) einen aktuellen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gebe und die Hauptstraße der Gemeinde daher gesperrt sei. Dort war zuvor in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Gegen 16 Uhr waren die Löscharbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen. Aktueller Einsatz der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Hauptstraße in Contwig mit Vollsperrung https://t.co/Di4llFfI3S Die vier Bewohner des Hauses sind nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei unverletzt geblieben. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zu zwei weiteren Bränden. Bereits im Juni hatte es in demselben Haus sowie in direkter Nachbarschaft gebrannt. Wie hoch der Schaden an dem Wohnhaus ist und was genau den Brand ausgelöst hat, sei noch unklar.