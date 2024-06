Blog: ++ Viele Verwaltungen nach der Wahl nicht erreichbar ++ Alle Informationen zur Wahl ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Montag, 10 Juni

++ Personal ist knapp - weniger Einbürgerungen im Donnersbergkreis ++

11:41 Uhr

Im Donnersbergkreis werden zurzeit weniger Menschen eingebürgert als in anderen Kommunen der Westpfalz. Das hat eine Nachfrage bei den Städten und Kreisen bei uns in der Region ergeben. Das liegt daran, dass der Donnersbergkreis nach eigenen Angaben mit seiner Arbeit nicht hinterherkomme. 130 Menschen wollten dort vergangenes Jahr eingebürgert werden. Aber nur 30 Anträge konnten bearbeitet werden. Der Grund: Die Verwaltung ist unterbesetzt. Allerdings wollen auch in diesem Jahr viele Menschen einen deutschen Pass. Das liegt vor allem daran, dass viele Menschen vor knapp neun Jahren nach Deutschland geflüchtet sind. Das hat mir zum Beispiel die Stadt Pirmasens gesagt. Die Menschen, die damals nach Deutschland gekommen sind, haben mittlerweile ihre komplette Aufenthaltszeit erreicht. Das heißt, wenn sie bleiben wollen, beantragen sie jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

++ Geldautomaten der Sparkasse in Contwig zeitweise gesperrt ++

9:40 Uhr

Die Geldautomaten der Sparkasse in Contwig in der Südwestpfalz stehen ab sofort nachts und am Wochenende nicht mehr zur Verfügung. Grund sind Sicherheitsrisiken.

++ Kaiserslautern: Symposium für Katastrophenschutz ++

8:20 Uhr

Wie kann man Katastrophen künftig besser bewältigen? Um diese Frage kümmert sich ein neues Forschungszentrum für Katastrophenschutz, das Ende vergangenen Jahres an der RPTU Kaiserslautern gegründet wurde. In ihm arbeiten Forscher aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Heute hält das Zentrum sein erstes Symposium ab. Dabei werden verschiedene Forscher Vorträge halten - unter anderem zur Arbeit des Technischen Hilfswerkes bei Katastrophen oder die Bedeutung von Wasserwirtschaft für den Katastrophenschutz. Insgesamt haben sich für das Symposium an der RPTU Kaiserslautern 70 Forschende angemeldet.

++ Veranstaltungen zur Aktionswoche Alkohol in Pirmasens ++

7:31 Uhr

"Wem schadet dein Drink?" Um diese Frage geht es von heute heute Donnerstag bei der Aktionswoche Alkohol in Pirmasens. Nach Angaben der Stadt zielt die bundesweite Präventionskampagne darauf ab, über die Risiken und Folgen von Alkohol zu informieren. Los geht die Aufklärungskampagne zu Risiken von Alkohol mit einem Jungendkinoabend im Jugendhaus ONE. Passend zum Thema gibt es dort alkoholfreie Cocktails. Am Dienstag lädt die Stadt dann zum Sportplatz am Wedebrunnen ein. Zu einem sportlichen Abend ohne Alkohol. Um das Thema Alkohol auch wissenschaftlich aufzuarbeiten, gibt es am Donnerstag im Rahmen der Aktionswoche einen Vortrag. Unter dem Motto "Wem schadet dein Drink?" erfahren Interessierte im Theo-Schaller-Saal alles über die Auswirkungen von Alkohol auf die Familie und die Gesellschaft. Außerdem wird ein Theaterstück zum Thema aufgeführt. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit der Polizei und mit Suchtberatern. Der Eintritt ist frei.

++ Nach der Wahl: Heute sind nicht alle Verwaltungen erreichbar ++

6:42 Uhr

Wer heute etwas bei Rathäusern und Verwaltungen zu erledigen hat, muss damit rechnen, dass er vor verschlossenen Türen steht. Wegen der gestrigen Wahl haben viele Verwaltungen in der Westpfalz geschlossen oder sind nur eingeschränkt erreichbar. Das hat beispielsweise die Stadtverwaltung Kaiserslautern mitgeteilt. Dort ist das Bürgercenter heute komplett geschlossen. Auch in Zweibrücken bleibt die Verwaltung heute zu - lediglich die Tourist-Info und der Kartenvorverkauf im Behördenzentrum sind geöffnet. Wer also heute zu einer Behörde will, sollte vorher dort anrufen oder im Internet schauen, ob geöffnet ist.