Blog: Blaualgen in Stadtweiher Baumholder, Raser auf A6, Hautpilz nach Friseurbesuch

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:27 Uhr ++ Blaualgen in Stadtweiher Baumholder ++ Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat für den Stadtweiher Baumholder eine Blaualgen-Warnung herausgegeben. Das Baden im Weiher sei nach eigenen Angaben weiterhin möglich, aber Badegäste sollten vorsichtiger sein. Nach dem Schwimmen sollte man sich abduschen und versuchen kein Wasser zu schlucken, so Günther Heinz von der DLRG Baumholder. Eine zu hohe Konzentration von Blaulagen im Wasser kann zu Hautreizungen oder Magen-Darm-Erkrankungen führen, sollte das Wasser verschluckt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 15:30 Uhr.

12:44 Uhr ++ Exhibitionist in Zweibrücken unterwegs ++ Die Polizei sucht Zeugen, die vergangenen Freitag in Zweibrücken einen Exhibitionisten gesehen haben. Der Mann soll zuerst gegen Mittag am Hallplatz Passanten belästigt haben. Dabei hat er mehrere Leute bedroht und beleidigt. Außerdem entblößte er sein Geschlechtsteil. Die Polizei gab ihm einen Platzverweis und ermittelt jetzt gegen ihn wegen mehrerer Verstöße. Dafür suchen die Ermittler nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 12:30 Uhr.

12:18 Uhr ++ Fälle von Hautpilz nach Friseurbesuch im Saarpfalz-Kreis ++ Im Uni-Klinikum Homburg sind erstmals bei Kindern Fälle eines Hautpilzes nachgewiesen worden, den sie sich wohl beim Besuch in einem Barbershop geholt haben. Das berichtet der Saarländische Rundfunk. Fälle dieser Pilzinfektion gab es zuletzt deutschlandweit. Allein im vergangenen Halbjahr habe es drei Fälle am Uni-Klinikum gegeben. Bei Kindern könne der Pilz zu sehr schmerzhaften Entzündungen führen. Auch Haarausfall und Fieber seien symptomatisch. Eine Therapie dauere mehrere Wochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 11:30 Uhr.

10:17 Uhr ++ Autofahrer überschlägt sich in Zweibrücken ++ Ein Autofahrer hat sich in Zweibrücken mit seinem Wagen überschlagen, als er gegen ein geparktes Auto am Straßenrand gefahren ist. Nach Angaben der Polizei blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der Fahrer hat sich bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus. An beiden Wagen entstand ein hoher Schaden. Wie genau es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei nicht mit.

8:20 Uhr ++ Künftig Feste in der historischen Gießhalle in Trippstadt ++ In der historischen Gießhalle in Trippstadt bei Kaiserslautern könnten bald dauerhaft Feste und andere Veranstaltungen stattfinden. Dafür wurde die Halle aus dem 19. Jahrhundert über Jahre hinweg umgebaut. Eine gemeinnützige Gesellschaft hat nach eigenen Angaben die Halle gemeinsam mit der Denkmalschutzbehörde rekonstruiert. So wurde die ursprüngliche Optik der Halle erhalten - die Feste sollen also eine besondere Atmosphäre bekommen. Mehr als 400.000 Euro soll das Ganze bis jetzt gekostet haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 8:30 Uhr.

7:32 Uhr ++ Fallschirmjäger aus Zweibrücken üben am Bodensee ++ Fallschirmjäger aus Zweibrücken üben diese Woche wieder am Bodensee. Zusammen mit Fallschirmspringern aus den USA und Österreich trainieren sie unter anderem die Landung im Wasser. Sie springen aus Transportflugzeugen aus 400 Metern Höhe ab, Boote bringen sie dann wieder an Land. Über dieses Thema berichtete der SWR in den SWR1-RLP-Nachrichten am 22.07.2024 um 7:30 Uhr.

6:26 Uhr ++ Heute wird es nicht mehr ganz so heiß im Westen der Pfalz ++ Es sind heute zwar ein paar Wolken unterwegs, trotzdem hat die Sonne wieder das Sagen. Es wird aber nicht mehr ganz so heiß. 22 Grad im Nordpfälzer Bergland und bis 25 am Glan. Im Moment sind es 19 Grad in Leithöfe und 20 in Erlenbach bei Dahn. Morgen wird es ähnlich warm, aber später dann nicht mehr so freundlich: Es gibt Regen und Gewitter. Ab Mittwoch wird es im Westen der Pfalz dann etwas kühler. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 6:30 Uhr.