Fieser Betrug angeblicher Stadtwerke: Mann aus Kaiserslautern beklaut

Wichtige Hinweise der Polizei Kaiserslautern

Wie die Täter auf ihre Opfer aufmerksam werden

Die Polizei vermutet, dass sich die Täter gezielt Klingelschilder an Haustüren anschauen. Am Namen könne man manchmal erkennen, ob es sich um eine ältere Person handelt, zum Beispiel bei dem Vornamen Hildegard. Denn ältere Menschen hätten oft viel Bargeld zuhause deponiert, weil sie nicht so oft zur Bank laufen wollten. Es sei auch möglich, dass die Täter ihre Opfer beschatten oder ihnen bis zum Haus folgen.

Wie Täter die Wertsachen innerhalb kurzer Zeit finden

Sind Betrüger einmal in der Wohnung, haben sie es laut Polizei auf persönliche Räume wie das Schlafzimmer abgesehen. Hier werde Geld und Schmuck erfahrungsgemäß gerne versteckt. Schubladen, der Nachttisch und andere Aufbewahrungsgegenstände seien dann oft in Windeseile geleert.

Welche Tipps hat die Polizei?

Auf keinen Fall Fremde in die Wohnung lassen. Wenn man keine Handwerker erwarte, solle man die Person vor der Tür stehen lassen und diese geschlossen halten. Dann könne man bei den Stadtwerken anrufen und fragen, ob tatsächlich jemand beauftragt worden sei. Wenn nicht: die Polizei verständigen. Wertsachen am besten in einem Tresor deponieren oder in einem Schließfach der Bank.