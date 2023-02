Wer kennt diesen mutmaßlichen Betrüger aus Kaiserslautern?

per Mail teilen

Vor einer Woche haben Betrüger bei einer Seniorin in Kaiserslautern hochwertigen Schmuck gestohlen. Jetzt sucht die Polizei einen der mutmaßlichen Täter mit einem Phantombild.

Wer erkennt auf diesem Phantombild den mutmaßlichen Betrüger? Polizei RLP

Der Mann hatte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) ausgegeben und der Seniorin vorgegaukelt, es habe einen Wasserrohrbruch gegeben. So gelangte er in ihre Wohnung. Dort lenkte er nach den Erkenntnissen der Polizei die Frau ab und ließ einen Komplizen in die Räume. Dieser stahl dann den Schmuck, dessen Wert die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag schätzt.

Polizei Kaiserslautern bittet um Hinweise

Der angebliche Mitarbeiter der SWK ist rund 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hat kurze, dunkelbraune Haare. Er hat akzent- und dialektfreies Deutsch gesprochen. Bekleidet war er mit einem dunklen Parka oder einer dunklen Steppjacke. Außerdem trug er einen Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.