Eifeler soll Heiratsschwindlerin mehr als 30.000 Euro gezahlt haben

Eine 41-Jährige soll einem Mann aus der Eifel über das Internet eine Beziehung vorgespielt und ihn um Geld betrogen haben. Am Donnerstag steht sie deshalb in Wittlich vor Gericht.

Singlebörsen und Dating-Apps versprechen Liebesglück per Mausklick. Nie war es leichter, Kontakt aufzunehmen. Doch was, wenn sich die Traumfrau als Betrügerin entpuppt, die die Liebe nur vorgaukelt, um an Geld zu kommen?

Angeklagte soll Mann die Liebe nur vorgespielt haben

Ein Mann aus der Eifel ist wohl Opfer einer solchen Heiratsschwindlerin geworden. Vor dem Amtsgericht Wittlich ist jetzt eine 41-jährige Frau angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Trier wirft ihr vor, den Mann um rund 33.000 Euro betrogen zu haben.

Ihr Kontakt hatte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft über eine Internet-Partnerbörse angebahnt. Die beiden sollen zunächst miteinander gechattet und später "eine Beziehung" gehabt haben.

Angeklagte soll Notsituationen vorgetäuscht haben

Für den Mann sei es eine echte Romanze gewesen, heißt es weiter. Die Frau dagegen sei nur zum Schein die Beziehung eingegangen, so die Anklage. Die 41-Jährige habe zwar erklärt, dass sie das mutmaßliche Opfer heiraten wolle, ihm aber zugleich immer wieder finanzielle Notsituationen vorgetäuscht. Das Ziel: Der Mann sollte ihr mit Geld aushelfen.

Es ist eine Masche, die Ermittlern schon länger bekannt ist. Inzwischen hat die Polizei auch einen Namen für dieses manipulative Spiel gefunden: Love-Scamming.

Wieder ein Fall von Online-Betrug?

Ein ähnlicher Fall wurde vergangenes Jahr in Bitburg vor Gericht verhandelt. Damals hatte eine 20-Jährige aus der Südeifel zwei Männer mit dieser Masche um 6.000 Euro betrogen.

Wie kann man sich vor Love-Scamming schützen? Beim Love-Scamming gaukeln Betrüger anderen Menschen vor, sie zu lieben. Letztendlich geht es ihnen aber nur ums Geld. Das Landeskriminalamt rät in solchen Fällen: - Kein Geld an Menschen überweisen, die man noch nie persönlich getroffen oder gesehen hat. - Bei unglaublichen oder unglaubwürdigen Angeboten sollte man misstrauischen bleiben - auch bei Themen wie Wohnungs- oder Partnersuche. - Wer einen Verdacht hat, sollte den Namen der Internetbekanntschaft mit dem Zusatz "Scammer" zum Beispiel bei Google eingeben. Suchmaschinen können den Verdacht in vielen Fällen bestätigen. - Wer betrogen wurde, sollte sofort jeden Kontakt abbrechen. Am besten ist es, wenn man sich eine neue Mailadresse und Telefonnummer zulegt. - Wer Geld verloren hat, sollte in jedem Fall Strafanzeige bei der Polizei erstatten.

Ob es sich in Wittlich auch um so einen Fall von Heiratsschwindel handelt, soll am Donnerstag das Gericht in Wittlich klären. Bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Auch Verbraucherzentrale warnt vor "Love-Scamming"

Wer sich vor Lovescamming schützen möchte, kann sich auf bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz informieren. Die Experten hier raten unter anderem, niemals Geld an Menschen zu überweisen, die man persönlich nicht getroffen hat. Und den Name des Liebsten mal mit dem Zusatz "Scammer" zu googeln.