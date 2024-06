In Eisenberg sollen alle Grundschüler Seepferdchen machen

Jedes Jahr gibt es Meldungen von schlimmen Badeunfällen. Oft konnten die Opfer nicht schwimmen. Daher gibt es an der Grundschule Eisenberg nun ein Projekt.

Markus Fichter ist Schulleiter an der Pestalozzischule in Eisenberg. Er sagt, dass vor Corona etwa 20 Prozent der Kinder nicht schwimmen konnten. Inzwischen seien es mehr als 44 Prozent.

Eisenberger Grundschule will allen Kindern schwimmen beibringen

Diese große Zahl an Nichtschwimmern macht auch den Grundschullehrern zu schaffen. Daher hat sich Schulleiter Fichter ein großes Ziel gesetzt: Alle Viertklässler sollen seine Grundschule mit dem Seepferdchen verlassen. Dafür hat Fichter einen Plan gemacht und auch die Schwimmmeister des Eisenberger Freibads mit einbezogen.

Fast alle Kinder der Grundschule Eisenberg haben im vergangenen Jahr schwimmen gelernt

Der Schwimmunterricht hat an der Grundschule in Eisenberg im Sommer Priorität, erklärt Fichter. Sechs Wochen lang kann die Schule auf das Waldschwimmbad in Eisenberg zurückgreifen. In zehn Stunden soll dabei den Nichtschwimmern das Schwimmen beigebracht werden. Im vergangenen Jahr haben fast alle Kinder das Ziel Seepferdchen erreicht, erzählt Fichter.

Auch Schwimmer lernen in Eisenberg dazu

Diejenigen, die bereits schwimmen können, haben die Möglichkeit, die Schwimmabzeichen in Bronze und Silber abzulegen. Damit seien sie auf einem guten Weg, zu wirklich sicheren Schwimmern zu werden.