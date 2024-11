per Mail teilen

Die Neuwahlen rücken näher und jüngste Umfragen sehen die AfD im Bund bei 19 Prozent. Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier sprach in SWR Aktuell unter anderem darüber, warum die Partei aktuell so stark ist und was sie vielleicht besser macht als andere.

Laut Jun besetzt die Partei das Thema "Migration" aus Sicht ihrer Wähler besonders kompetent. Zudem sei der Auftritt der Partei in den Sozialen Netzwerken sehr erfolgreich.

Münzenmaier auf Spitzenplatz der AfD-Landesliste

Der rheinland-pfälzischen AfD rechnet Jun gute Chancen aus, ihre ersten Listenplätze in den Bundestag bringen zu können. Auf ihrem Landesparteitag hat sich die AfD Rheinland-Pfalz am Samstag auf den Bundestagswahlkampf eingestimmt.

Auf die Spitzenplätze der Landesliste wurden die vier rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten der Partei gewählt. Angeführt wird die Liste von Sebastian Münzenmaier, der Vize-Fraktionschef der AfD im Bundestag ist.