Die rheinland-pfälzische AfD zieht mit Sebastian Münzenmaier an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. In seiner Bewerbungsrede hatte er die Arbeit der Ampel-Regierung attackiert.

Der 35-Jährige wurde am Samstag beim Landesparteitag der Partei in Bingen erneut mit großer Mehrheit auf den Spitzenplatz der Landesliste gewählt. Ampel-Aus eine "Erlösung" für Münzenmaier Der Vize-Fraktionschef im Bundestag und stellvertretende Landesvorsitzende hatte keinen Gegenkandidaten. Münzenmaier hatte in seiner Bewerbungsrede die Arbeit der Ampel-Regierung im Bund kritisiert. Das Aus der Koalition von SPD, Grünen und FDP sei "eine Erlösung". Vor allem die Grünen mit Kanzlerkandidat Robert Habeck standen im Zentrum der verbalen Attacken des AfD-Politikers. Weitere Abgeordnete sichern sich erneut Listenplatz Auf dem Landesparteitag konnten sich weitere Bundestagsabgeordnete erneut ihren Listenplatz sichern. Nach Münzenmaier auf Listenplatz eins wählten die knapp 500 anwesende AfD-Mitglieder auch die bisherigen Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst und Andreas Bleck. Höchst wurde auf den zweiten Platz der Landesliste gewählt. Höchst, die wie Münzenmaier zum Landesvorstand der Partei zählt, hatte ebenfalls keinen Gegenkandidaten bei der Abstimmung. Landeschef betont Bereitschaft zum Regieren Zuvor hatte AfD-Chef Jan Bollinger den Willen zum Regieren der Alternative für Deutschland betont. Die AfD könne, sie wolle und sie werde regieren, sagte Bollinger auf dem Parteitag in Bingen. Die Partei sei gut auf die Bundestagswahl vorbereitet. Die Ampelregierung in Berlin bezeichnete der AfD-Landeschef als die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten. Jeder Tag ohne die Ampel sei ein guter Tag für Deutschland. Die AfD hat in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben über 3.100 Mitglieder. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 erzielte die AfD bundesweit ein Ergebnis von 10,4 Prozent. In Rheinland-Pfalz lag die Zustimmung bei 9,2 Prozent der Stimmen.