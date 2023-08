per Mail teilen

Etwa 70 Personen haben sich am Samstag in Andernach zu einem Vortrag eines "Reichsbürger"-Vordenkers getroffen. Wer geht zu solchen Treffen? Wie groß ist die Szene der sogenannten Reichsbürger in Rheinland-Pfalz? Und welche Gefahren gehen von der Ideologie aus? Ein Interview mit Szene-Kenner und SWR-Reporter Eric Beres.