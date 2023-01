Bier, Mehl, Fleisch, Gemüse: Fast alle Waren sind im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden. Sie tragen damit maßgeblich zum Anstieg der allgemeinen Teuerungsrate, der Inflation, bei. Diese wird einmal monatlich vom Statistische Bundesamt für ganz Deutschland berechnet. Einen hohen Anstieg gab es in den letzten 12 Monaten bei Butter mit über 50 Prozent, Zucker mit über 40 Prozent und Geflügelfleisch mit fast 30 Prozent. Aber auch alltägliche Lebensmittel wie Kaffee und Mehl sind mit fast ein Drittel des Preises angehoben worden. Entspannt ist es in der Vorweihnachtszeit beim Glühwein trinken, hier wurde in Rheinland-Pfalz kaum am Preis gedreht. In Mainz zahlt man weiterhin 3,50 Euro. In Landau sogar nur drei Euro. Doch nicht überall sind die Preise so weihnachtsfreundlich: In Trier will man dieses Jahr ein Euro mehr pro Tasse.