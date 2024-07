In Ludwigshafen ist in der Nacht ein ICE evakuiert worden. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:24 Uhr Geldautomat in der Südpfalz gesprengt Also nach meinem Eindruck war jetzt ein paar Wochen Ruhe, aber nun ist es wohl wieder so weit: Unbekannte Täter haben in der Nacht im südpfälzischen Freckenfeld einen Geldautomaten gesprengt. Es ist noch nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeutet haben. Nach Polizeiangaben war der Geldautomat in einem Gebäude einer Bank untergebracht, in dem keine Wohnungen sind. Am Gebäude selbst sei kein Schaden entstanden. Sendung am Do. , 18.7.2024 7:07 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

7:02 Uhr Großeinsatz: Scheune in Hatzenbühl abgebrannt Schock in Hatzenbühl in der Südpfalz: Eine Scheune hat gestern Abend Feuer gefangen. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Warum der Brand ausgebrochen ist, steht nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro. Video herunterladen (13,7 MB | MP4)

6:38 Uhr Was geht auf den Straßen? Bevor es hier richtig los geht, schauen wir aber erst einmal auf den Verkehr. Müsst ihr früher los? Wo dauert es heute länger? Alle Staus und Behinderungen findet ihr ganz einfach hier in unserer Übersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:24 Uhr ICE in der Nacht in Ludwigshafen evakuiert Aktuelle News aus der Nacht: Auf der Bahnstrecke zwischen Bahnhof Ludwigshafen Mitte und Hauptbahnhof Ludwigshafen musste ein ICE evakuiert werden. Der Zug war besetzt mit 186 Personen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Oberleitungsschaden ausschlaggebend für die Störung. Der ICE kam von Mainz über Mannheim mit Fahrziel Stuttgart. Nach Angaben von Passagieren mussten sie etwa drei Stunden im Zug warten, bis gegen 2:20 Uhr die Evakuierung abgeschlossen war. Einsatzkräfte geleiteten die Fahrgäste aus dem Zug heraus bis zum Busersatzverkehr. Mit den Bussen wurden die Reisenden nach Mannheim an den Hauptbahnhof gebracht, von wo sie Ihre Reise mit Ziel Stuttgart fortsetzten. Sobald es mehr dazu gibt, erfahrt ihr es natürlich hier! Sendung am Do. , 18.7.2024 6:13 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:08 Uhr Heute heiß, morgen heißer, am Samstag noch heißer in RLP Beste Nachrichten für alle Sonnenanbeter. Die Sonne setze sich in Rheinland-Pfalz immer mehr durch, hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend verkündet. Heute würden Temperaturen zwischen 25 Grad in der Eifel und 31 Grad am Rhein erwartet. Am Freitag und Samstag werde es dann noch heißer. Aber dann kämen Gewitter - und würden der Hitze ein jähes Ende bereiten. Video herunterladen (28,4 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Am Vormittag besucht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel. Er will hier mit Angehörigen der Streitkräfte ins Gespräch kommen und sich einen Eindruck von der Einsatzbereitschaft verschaffen. Der Fliegerhorst Büchel wird immer wieder als Standort der US-Atomwaffen in Deutschland genannt. Offizielle Bestätigungen gibt es dafür aber nicht. Tierschützer wollen in Kaiserslautern heute Morgen eine Mahnwache vor dem Amtsgericht halten. Dabei gehe es um eine Gerichtsverhandlung gegen die Pferdemetzgerei Härting in Kaiserslautern. Dem Betrieb werde Tierquälerei vorgeworfen, heißt es von den Tierschützern. Tierschützer hatten Ende 2021 die Metzgerei angezeigt und heimlich gefilmtes Bildmaterial veröffentlicht. Im Rahmen eines Testspiels treten heute Fußball-Bundesligist Mainz 05 und Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier zu einem Derby gegeneinander an. Die Partie wird um 18 Uhr in Morbach im Landkreis Bernkastel-Wittlich angepfiffen.