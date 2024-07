Wir werden als Gesellschaft immer älter. Es gibt aber auch Gemeinden, die deutlich jünger sind als Rheinland-Pfalz insgesamt. Spoiler: Es sind nicht die Studi-Städte.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre setzt sich fort: Rheinland-Pfalz wird älter und älter. Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes lag das Durchschnittsalter im vergangenen Jahr bei 45 Jahren (2022: 44,9). Seit 1990 ist damit das Durchschnittsalter in Rheinland-Pfalz etwa um neun Jahre nach oben gegangen.

Im Bundesvergleich lag Rheinland-Pfalz 2022 dabei im Mittelfeld auf Platz neun. Was auffällt: Das geringste Durchschnittsalter geben die Statistiken für die Stadtstaaten an: Hamburg hatte 2022 im Schnitt die jüngsten Einwohner (42 Jahre), gefolgt von Berlin (42,4 Jahre) und Bremen (43,4 Jahre).

Jung, jünger, Lautzenhausen

Aus dem Bauch heraus würden sicher viele Menschen sagen: In den Uni-Städten ist das Durchschnittsalter bestimmt am niedrigsten. Doch das stimmt nur bedingt. Die Statistiken zeigen:

In Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern leben mehr junge Menschen als im Landesdurchschnitt. Die meisten jungen Menschen - oder die wenigsten alten Menschen - leben aber im Rhein-Hunsrück-Kreis in Lautzenhausen. Beim Flughafen Hahn liegt das Durchschnittsalter bei genau 33 Jahren. Allerdings ist Lautzenhausen mit 409 Einwohnern eine sehr kleine Gemeinde. Jede Geburt, jeder Todesfall, jeder Wegzug hat also auf diesen Durchschnitt einen erheblichen Einfluss.

Einige der ältesten und jüngsten Gemeinden in RLP sind auf dieser Karte verzeichnet. SWR

Die US-Armee und das Durchschnittsalter

In den Zahlenkolonnen der Statistiker springen die Werte für das Durchschnittsalter in zwei Gemeinden hervor, in denen die US-Armee präsent ist: In Spangdahelm im Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt der Wert bei 36,2 Jahren, in Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) liegt das Durchschnittsalter mit 40,8 Jahren ebenfalls klar unter dem landesweiten Durchschnitt.

So alt sind die Großstädte in Rheinland-Pfalz

Von den großen Städten ist die Landeshauptstadt mit Blick auf das Alter der Einwohner die jüngste. Mainz kommt auf einen Schnitt von 41,6 Jahren. Auf den Plätzen zwei und drei liegen Ludwigshafen (42,1 Jahre) und Trier (42,3). Auch die Unistädte Kaiserslautern (43,0 Jahre) und Koblenz (43,9 Jahre) sind jünger als der Landesdurchschnitt - aber eben auch älter als Lautzenhausen oder Spangdahlem.

Unter den zehn größten Städten sind aber auch drei zu finden, die den Landesdurchschnitt überholen:

Bad Kreuznach mit 45,2 Jahren

Speyer mit 45,7 Jahren und

Neustadt/Weinstraße mit 46,3 Jahren

Wo die Menschen im Schnitt älter als 50 sind

Es gibt auch Gemeinden im Land, in denen auffallend viele ältere Menschen leben. Das sind zum Beispiel Bleckhausen in der Vulkaneifel (54,8 Jahre), Asbach im Westerwald (54,6 Jahre) und Herrstein im Kreis Birkenfeld (54,5 Jahre). Ähnlich wie beim jungen Lautzenhausen gilt auch hier: Es sind zum Teil sehr kleine Gemeinden, so dass jeder einzelne Einwohner das Durchschnittsalter relativ stark beeinflusst. In Bleckhausen leben gerade einmal 294 Einwohner, in Herrstein sind es 793.