Der Militärflugplatz in Büchel und das Zentralkrankenhaus in Koblenz sind bekannte Standorte der Bundeswehr in RLP. Doch es gibt weit mehr: Die Bundeswehr ist im Land mit 25 Standorten und rund 14.000 Soldaten vertreten. Hinzu kommen Zehntausende Amerikaner - ein Überblick über die Militär-Präsenz in RLP.

Großangelegte Bundeswehrübungen, Diskussionen über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, schleppend laufende Aufrüstung - immer wieder wird über die Bundeswehr berichtet. Heute besucht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel im Landkreis Cochem-Zell, um sich über die Fähigkeiten der Truppe zu informieren. Doch wie genau ist die Bundeswehr in Rheinland-Pfalz vertreten - und was ist ihre Aufgabe im Land?

Bundeswehr in fast allen Regionen in RLP ansässig

Derzeit sind laut Angaben der Bundeswehr rund 14.000 Soldatinnen und Soldaten in RLP stationiert. Darüber hinaus beschäftigt die Bundeswehr circa 9.000 Beamtinnen und Beamte und Angestellte. Sie verteilen sich im ganzen Land auf 25 Standorte. Einige davon sind Kleinststandorte, die 18 größeren Standorte sind auf der folgenden Karte verzeichnet:

Die Bundeswehr ist an 18 größeren Standorten verteilt in ganz Rheinland-Pfalz vertreten. SWR

In Rheinland-Pfalz sind verschiedenste Verbände und Einheiten stationiert. Als besonders wichtige oder große Standorte definiert die Bundeswehr zum Beispiel die Hauptkräfte des Kommandos Cyber- und Informationsraum an verschiedenen Orten in der Eifel, die Artillerieschule in Idar-Oberstein als zentrale Ausbildungsstätte des Heeres für die Artillerie und das zentrale Ausbildungsbataillon der deutschen Luftwaffe in Germersheim. Außerdem gelten das Fallschirmjägerregiment in Zweibrücken mit rund 1.200 Soldaten und das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz als zentrale Standorte der Bundeswehr.

Koblenz: einer der größten und wichtigsten Standorte

Ebenfalls in Koblenz steht das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr - kurz Beschaffungsamt. Es ist einer der größten Arbeitgeber in der Region. Seine Hauptaufgabe ist die Ausstattung der Bundeswehr mit leistungsfähiger und sicherer Wehrtechnik. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung, Erprobung, Beschaffung und das Nutzungsmanagement von Wehrmaterial. Das Amt steht immer wieder in der Kritik.

In Koblenz befinden sich außerdem das Kommando Zentraler Sanitätsdienst und das Bundeswehrzentralkrankenhaus, in dem ebenfalls viele zivile Beschäftigte arbeiten. Es ist eines von insgesamt fünf Krankenhäusern der Bundeswehr in Deutschland. In den Kliniken werden Bundeswehrangehörige und zivile Patienten ambulant und stationär behandelt.

Krieg im Cyberraum aus der Eifel

Einer auf der Karte markierten Standorte befindet sich in Daun in der Vulkaneifel. Dort wird seit fast 60 Jahren Funkaufklärung betrieben. Seit gut einem Jahr sitzt auch das neue Kommando Aufklärung und Wirkung in der Eifel, das dem Kommando Cyber- und Informationsraum (CIR) zugeordnet ist. Es vernetzt die Streitkräfte untereinander und stellt sicher, dass jede Information sicher dorthin kommt, wo sie hingehört. Im beschaulichen Daun werden die Informationen zusammengebracht. Es agiert also als eine Art Gehirn im Cyberraum.

Neben Daun befinden sich auch an den Standorten Grafschaft, Mayen, Andernach, Gerolstein und Kastellaun die Hauptkräfte des Kommando CIR in Deutschland.

Bundeswehr Landeskommando in Mainz

Das Landeskommando hat seinen Sitz in Mainz und repräsentiert die Bundeswehr in Rheinland-Pfalz. Das Kommando ist die erste Anlaufstelle der Landesregierung. Im Fall von Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen unterstützt das Kommando und koordiniert Einsätze. So war die Bundeswehr auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 im Einsatz. Damals unterstützten zeitweise bis zu 2.330 Angehörige der Bundeswehr.

Die US Army sind mit acht und die Air Force mit zwei Standorten in RLP vertreten. SWR

Tausende amerikanische Soldaten in RLP stationiert

Nicht nur die Bundeswehr ist in verschiedenen Teilen von Rheinland-Pfalz stationiert, auch amerikanische Streitkräfte sind im Land präsent - und zwar mit viel Personal. Mit über 50.000 Soldaten, US-Zivilbeschäftigten sowie deren Familienangehörigen sind Teile von Rheinland-Pfalz amerikanisch geprägt.

Die US Army hat acht verschiedene Standorte im Land: Kaiserslautern, Landstuhl/Weilerbach, Baumholder, Sembach, Germersheim, Grünstadt, Miesau und Pirmasens. Darüber hinaus ist die US Air Force in Ramstein und Spangdahlem vertreten. Die Air Base Ramstein bei Kaiserslautern gilt als der wichtigste Militärstützpunkt der USA in Europa und beherbergt unter anderem ein Nato-Hauptquartier zur Führung von Luftstreitkräften.