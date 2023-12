Rhein-Hochwasser überflutet Promenade in Leutesdorf

per Mail teilen

Der Rhein führt aktuell reichlich Wasser und ist in einigen Orten über die Ufer getreten - zum Beispiel in Leutesdorf im Kreis Neuwied. Trockenen Fußes kann man hier derzeit nicht auf der Promenade flanieren. Doch auch wenn die Bilder der überschwemmten Straßen eindrucksvoll sind - die Leutesdorfer gehen gelassen und professionell mit dem aktuellen Hochwasser um. Die gute Nachricht: Spätestens ab Samstag sollen die Wasserstände am Rhein wieder sinken.