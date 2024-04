Der RLP-Newsticker am Morgen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:23 Uhr Drehenthalerhof kommt nicht zur Ruhe Die Kollegen und Kolleginnen von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" haben eine besondere Geschichte aufgearbeitet. Denn seit rund einem Jahrzehnt fühlen sich viele Menschen in Drehenthalerhof nicht mehr sicher. Es passieren immer wieder merkwürdige Dinge in dem Ortsteil von Otterberg in der Pfalz. Video herunterladen (264,1 MB | MP4)

8:02 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der Bundestag berät am Freitag über die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete und Asylbewerber. Das Parlament stimmt über eine bundesweite Rechtsgrundlage für das Vorhaben ab. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen künftig mindestens einen Teil der staatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt als Guthaben erhalten und nicht mehr als Bargeld. Die Polizei bereitet sich wegen eines geplanten "Palästina-Kongresses" auf einen Großeinsatz in Berlin vor. Heute sollen rund 900 Einsatzkräfte eingesetzt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bis Sonntag seien insgesamt rund 2.500 Polizistinnen und Polizisten eingeplant. Die propalästinensische Veranstaltung soll am Freitag beginnen und bis Sonntag gehen. Rund 230 Jahre nach der Uraufführung in Wien gibt es "Die Zauberflöte" in neuer Form - als Musical. Das Festspielhaus Neuschwanstein bringt die Geschichte der weltberühmten Oper im Deutschen Theater in München auf die Bühne, allerdings nicht mit der Musik von Wolfgang Amadeus, sondern mit neu komponierten Songs unterschiedlichster Stilrichtungen, von Rock über Pop bis Latin.

7:29 Uhr Pop Art in der Pfalzgalerie Pop Art von Coca-Cola bis Marylin Monroe gibt es ab heute in der Pfalzgalerie Kaiserslautern zu sehen. Das Museum möchte mit der Ausstellung auch die 50.000 hier lebenden US-Amerikanerinnen und Amerikaner ansprechen. Deshalb sind die Texte der Ausstellung auch zweisprachig, sagt Svenja Kriebel von der Pfalzgalerie:

7:01 Uhr Heilig Rock-Tage in Trier starten Heute Abend beginnen in Trier die Heilig Rock-Tage. Dabei geht es ursprünglich um eine Reliquie, die im Trierer Dom lagert, nämlich um Teile der sogenannten Tunika Jesu Christi. Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mit dir" und geht bis zum 21. April. Hier ist das Programm! Programm Heilig-Rock-Tage Trier 2024

6:45 Uhr ⚠Großeinsatz wegen angeblichem Gasgeruch Es kann ja auch mal was gut ausgehen: In Waldmohr hat es in der Nacht einen großen Einsatz von Feuerwehr- und Katastrophenschutz gegeben. Ein Passant und eine Anwohnerin hatten die Rettungskräfte alarmiert, weil in einem Wohnhaus ein Rauchmelder schrillte und die Anwohnerin glaubte, Gas gerochen zu haben. Vor Ort musste die Feuerwehr das betroffene Haus gewaltsam öffnen, weil niemand zuhause war. Wie sich herausstellte, hatte der Rauchmelder offenbar einen Fehlalarm ausgelöst. Gasgeruch konnten die Feuerwehrleute auch keinen feststellen - so dass es schnell Entwarnung gab. Sendung am Fr. , 12.4.2024 6:40 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

6:35 Uhr 📅Was geschah am 12. April? 1999: Zwei Waggons der Wuppertaler Schwebebahn springen aus der Führungsschiene und stürzen aus acht Metern Höhe in die Wupper. Fünf Fahrgäste werden getötet. 1990: Lothar de Maizière wird zum ersten demokratisch legitimierten Ministerpräsident der DDR gewählt. 1934: Am Edersee in Nordhessen werden vier nordamerikanische Waschbären ausgesetzt. Fast die gesamte heutige Waschbärenpopulation in Mitteleuropa stammt von diesen beiden Paaren ab. 1774: Goethes erstes Schauspiel "Götz von Berlichingen" wird im Berliner Comödienhaus uraufgeführt. Es macht den unbekannten jungen Autor mit einem Schlag berühmt.

6:20 Uhr 🚗🚌🚚Die Lage auf den Straßen im Land Ein Blick zur A63. Bitte dran denken: Die Autobahn ist zwischen Göllheim und Winnweiler seit gestern Abend zeitweise gesperrt. Autofahrer müssen sich deshalb auf Umleitungen einstellen und mehr Zeit einplanen. Nach Angaben der zuständige Autobahn GmbH ist nur die Fahrtrichtung nach Kaiserslautern betroffen. Was sonst noch so lost ist auf den Straßen seht ihr in unserer Verkehrsübersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:06 Uhr 🌞So wird das Wetter in RLP Zum Wochenende wird es wieder wärmer in RLP! Die Temperaturen steigen heute auf über 20 Grad im Süden des Landes, im Norden bedecken teilweise noch Wolken den Himmel, aber es bleibt trocken. Aber am Samstag ist dann überall in RLP sommerliches Wetter angesagt. Video Video herunterladen (24,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird wichtig heute in Rheinland-Pfalz In Trier beginnen heute die Heilig-Rock-Tage. Das Kirchenfestival soll nach Angaben des Bistums auch online stattfinden. Es steht unter dem Leitwort "Mit dir" und dauert bis zum 21.04. Die Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe: Um Mitternacht ist das Ultimatum von ver.di an die Arbeitgeber abgelaufen - wie geht es jetzt weiter? Gibt es eine Einigung oder neue Streiks? Abstiegskampf in der 2. Bundesliga. Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf Greuther Fürth. Der FCK steht auf Platz 17 der Tabelle und braucht dringend die Punkte.