Einen Tag nach der Flucht eines Häftlings in Ludwigshafen während eines Arztbesuchs wird darüber diskutiert, ob die beiden Justizbeamten aus Mannheim hätten bewaffnet sein müssen. Auch in Rheinland-Pfalz sind Justizbeamte, wenn sie einen Gefangenen zum Arzt bringen, in der Regel nur mit Funkgerät und Handschellen ausgerüstet. Die Fahndung nach dem 25-Jährigen blieb bislang, trotz mehrerer Hinweise, ohne Ergebnis. Der Mann war wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden.