Erfolgreiche Eilanträge gegen Grundsteuerbescheide in RLP

per Mail teilen

Das höchste Finanzgericht in Rheinland-Pfalz hat zwei Einsprüche gegen Grundsteuerwertbescheide zugelassen. Es gebe Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Bewertungsregeln.

Die Bewertung der Bodenrichtwerte sei eventuell nicht rechtmäßig zustande gekommen, teilte das Finanzgericht in Neustadt an der Weinstraße mit. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat grundsätzliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Bewertungsregeln für die neue Grundsteuer.

Man habe ernste Bedenken, "dass die Regelungen des Bewertungsgesetzes überhaupt geeignet seien, eine realitäts- und relationsgerechte Grundstücksbewertung zu erreichen", teilte die Justizbehörde in Neustadt/Weinstraße am Montag mit. In zwei konkreten Fällen hat das Gericht den Einsprüchen stattgegeben.

Womöglich falsche Bodenrichtwerte angelegt

Im ersten Fall hat der zuständige Gutachterausschuss einen Bodenrichtwert zur Berechnung der Grundsteuer angelegt, der nicht dem baulichen Zustand des bewerteten Hauses entspreche. Die Antragstellerin erläuterte, dass der gesetzlich normierte Mietwert überhöht sei, weil ihr Altbauhaus noch einfach verglaste Fenster habe. Das Finanzamt wendete aber dennoch den Standardwert an.

Im zweiten Steitfall wurde der vollständige Bodenrichtwert angelegt, obwohl laut Antragsteller nur ein 30-prozentiger Abschlag korrekt sei. Das Wohnhaus sei nämlich nur eingeschränkt nutzbar. Es stehe in zweiter Reihe, sei deshalb nur über einen Privatweg zugänglich und stehe zudem in einer Hanglage.

Jedoch äußerte das Finanzgericht in Neustadt "ernstliche Zweifel sowohl an der einfachrechtlichen Rechtmäßigkeit der einzelnen Bescheide, als auch an der Verfassungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Bewertungsregeln".

Finanzgericht kritisiert, dass Besitzer kein Gegengutachten vorlegen können

Zudem kritisierte das Finanzgericht, dass Steuerpflichtige nicht die Möglichkeit hätten, einen unter dem typisierten Bodenrichtwert liegenden Wert ihres Grundstücks nachweisen zu können - etwa mit einem Gegengutachten, das aber eben nicht vorgesehen ist.

Die Vorsitzende Richterin am Finanzgericht, Barbara Weiß, sagte, die Entscheidungen beträfen zwei Einzelfälle - eine abschließende Entscheidung auch über die Verfassungsmäßigkeit der Bewertungsregeln stehe aus. Man rechne mit einer zeitnahen Entscheidung des Bundesfinanzhofs, der sich der Brisanz sicher bewusst sei, betonte die Sprecherin des Gerichts.

Eigentümerverband: "Schallende Ohrfeige"

Das Finanzministerium in Mainz teilte mit, man sei von der Verfassungsmäßigkeit des Bundesmodells überzeugt. Der Beschluss des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz werde nun geprüft, dann werde über die Einlegung von Rechtsmitteln entschieden.

Der Eigentümerverband Haus & Grund bezeichnete indes die Entscheidung als "schallende Ohrfeige" für die Landesregierung. "Die Landesregierung täte gut daran, die Angelegenheit nicht einfach mit einer Revision zum Bundesfinanzhof auszusitzen." Vielmehr sollten Maßnahmen für ein verfassungskonformes Landesgrundsteuergesetz ergriffen werden.

Die steuerpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Karina Wächter, teilte mit, die Entscheidung gebe den Kritikern der Grundsteuerreform "auf ganzer Linie" Recht. "Schon seit über zwei Jahren warnen wir vor der rechtlichen Unsicherheit und dem Bürokratiemonster mit hohen Kosten, die die neue Bundesregelung darstellt", meinte sie. Es brauche jetzt schnellstmöglich Klarheit - für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Kommunen, für die die Grundsteuer eine wichtige Einnahme-Säule sei.

Rund 2,5 Millionen Immobilien müssen neu bewerten werden

Das Gericht hat nach eigenen Angaben wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache die Beschwerde beim Bundesfinanzhof zugelassen. Die Vorsitzende Richterin am rheinland-pfälzischen Finanzgericht, Barbara Weiß, geht von einer schnellen Entscheidung aus. In Rheinland-Pfalz müssen insgesamt rund 2,5 Millionen Immobilien neu bewertet werden. Gegen die Bescheide sind nach Angaben des Finanzministeriums fast 280.000 Einsprüche eingelegt worden.