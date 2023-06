Graffiti auf Hauswänden, unter Brücken oder in Unterführungen: Die einen sehen sie als Ärgernis und Sachbeschädigung an, für die anderen sind sie Kunstwerke. Auf dem Graffiti-Festival "Meeting of Styles" haben 80 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt drei Tage lang die Wände unterhalb des Brückenkopfes in Mainz-Kastel besprüht.