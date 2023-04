Graffiti verschönert Pumpstation in Kaiserslauterer Park

Schmiererei oder Kunst? An Graffitis scheiden sich die Geister. Definitiv Kunst ist aber, was ein Graffiti-Künstler in Kaiserslautern aus einer Pumpstation gemacht hat.

Der Graffiti Künstler Daniel Ferino hat einer Pumpstation in der Parkanlage Grüner Winkel in Kaiserslautern einen neuen Look verpasst. Das Kunstwerk wurde am Freitag offiziell enthüllt. Graffiti-Künstler hat schon viele Spuren in Kaiserslautern hinterlassen Ferino hat schon mehrere Objekte in Kaiserslautern bunt und farbenfroh gestaltet. Zum Beispiel mehrere Trafostationen der Stadtwerke. Seine bekanntesten Kunstwerke dürften aber die Graffitis im Fritz-Walter-Stadion sein. Dort besprühte er zum Beispiel Wände im Eingangsbereich der Westkurve mit verschiedenen FCK-Motiven.