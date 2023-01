Schnieder: "Mit Geschlossenheit in die nächsten Monate"

per Mail teilen

Eine Vorstufe zur Nachfolge von Christian Baldauf als Fraktionschef der rheinland-pfälzischen CDU ist erreicht: Eine Findungskommission hat Gordon Schnieder als Kandidaten für das Amt empfohlen. Das hat die CDU am Mittwoch bekanntgegeben. Baldauf geht nun davon aus, dass die Abgeordneten "in großer Geschlossenheit" hinter dem Vorschlag der Kommission stehen werden. Die Wahl zum CDU-Fraktionschef findet am 22. März statt.