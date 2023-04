Genug von schlechtem Wetter und schlechten Nachrichten? Dann sind unsere Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz genau das Richtige!

Bad Neuenahr: Kinder können bald wieder Schulsport in Halle machen

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler erhält laut Innenministerium 2,5 Millionen Euro Förderung für eine Übergangssporthalle. Das Geld stammt aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021". Es wird genutzt, um für die Erich-Kästner-Realschule eine temporäre Ersatzsporthalle zu errichten. Somit haben rund 300 Kinder wieder die Möglichkeit, Schulsport zu machen, und die Vereinsnutzung ist ebenfalls möglich. Die Halle soll ab Juni in Betrieb genommen werden.

Über dieses Thema berichtete das SWR4 RP Studio Koblenz am 24. April um 10:30 Uhr.

In der Pfalz sind die ersten Jungstörche geschlüpft

In der Pfalz sind die ersten Jungstörche des Jahres auf die Welt gekommen. Das Storchenzentrum in Bornheim sagt, dass sie gute Chancen haben, zu überleben. Es werde erst dann gefährlich, wenn dauerhafte Kälte und Nässe kommen würden.

Da kommt ein U-Boot über den Rhein nach Speyer

Ein U-Boot wird ab Samstag von Kiel nach Speyer anreisen. Es ist ein spektakuläres Ausstellungsstück, dass demnächst im Technik Museum Sinsheim Speyer bewundert werden kann. Das U-Boot wird insgesamt drei Wochen unterwegs sein - mit Zwischenstopps entlang des Rheins. Am 14. Mai kann es in Lahnstein bewundert werden und am 15. Mai in Mainz.