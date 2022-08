War das mal wieder eine Woche zum Vergessen? Zeit für gute Nachrichten aus Rheinland-Pfalz, denn die gab es auch in dieser Woche!

Zwei Baggerseen in RLP mit Rollstuhleinstieg

In Neuhofen in der Verbandsgemeinde Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) gibt es demnächst rollstuhlgerechte Zugänge zu Baggerseen. Der erste Zugang wurde vor wenigen Wochen fertiggestellt. Ein zweiter soll demnächst folgen. Vorerst sind die barrierefreien Zugänge noch einzigartig in Rheinland-Pfalz - doch vielleicht folgen ja bald noch mehr Kommunen dem Beispiel.

Fluthilfemedaille für Blaulichtfamilie

Die rheinland-pfälzische Landesregierung würdigt das Engagement der Einsatzkräfte bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor mehr als einem Jahr mit einer Fluthilfemedaille. Rund 50.000 Einsatzkräfte der sogenannten Blaulichtfamilie, die in Rheinland-Pfalz im Einsatz waren, würden mit der Auszeichnung geehrt, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Dazu zählten Mitarbeitende von Feuerwehren, Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz, des Rettungsdienstes, der Polizei und der Psychosozialen Notfallversorgung.

Hochbeete für Flutopfer

Die Häuser sind "tiny", der Platz dazwischen heiß und "steiny" in Sinzig am Mittelrhein. Eine Gruppe des internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes bepflanzt deshalb Hochbeete neben den Tinyhouses der Flutgeschädigten - angeleitet von SWR-Gartenexpertin Heike Boomgarden. Damit Familien und Kinder, die ihr Zuhause in Wasser und Schlamm verloren haben, jetzt nicht auch noch in einer Schotterwüste leben müssen.