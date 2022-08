In Neuhofen gibt es demnächst die einzigen Rollstuhlgerechten Zugänge zu Baggerseen in Rheinland-Pfalz. Der erste Zugang wurde vor wenigen Wochen fertiggestellt. Ein zweiter soll demnächst folgen.

Der neue Einstieg für Gehbehinderte an der Schlicht. Rhein-Pfalz-Kreis

Vor einigen Wochen wurde am Badegebiet Schlicht der behindertengerechte Zugang eingeweiht. Die Bauarbeiten für den zweiten behindertengerechten Badesee in Rheinland-Pfalz, in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis, stehen kurz vor dem Abschluss. Nach Angaben der Gemeinde kann bis Anfang September am Baggersee Steinerne Brücke der Badebetrieb für Behinderte aufgenommen werden.

Mit dieser Vorrichtung können Gehbehinderte über eine Rampe in den See. Rhein-Pfalz-Kreis

Zwei Mal mehr als eine Million Fördergeld

Auch bei dem zweiten Projekt dieser Art in Neuhofen werden mehr als 1 Million Euro investiert, um Behinderten oder Senioren einen barrierefreien Zugang zu einem Badesee zu ermöglichen. Zentraler Bestandteil ist ein schräg verlaufender Steg mit Geländer, der bis in den See führt. So können auch Rollstuhlfahrer oder schwer Gehbehinderte leicht ins Wasser kommen. Zudem werden zwei Toiletten errichtet und eine schwimmende Badeinsel im See, die behindertengerecht gestaltet sind.

Behindertengerechte Schwimminsel am Badesee Schlicht Rhein-Pfalz-Kreis

Mehr Touristen für die Badeseen in Neuhofen

Der Bedarf für einen behindertengerechten Badesee sei groß und so rechnet die Gemeinde Neuhofen mit vielen Besuchern aus dem Raum Speyer und Ludwigshafen. Den größten Teil der Kosten tragen das Land und die EU.