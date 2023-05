per Mail teilen

In Bad Dürkheim haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zwei Geldautomaten gesprengt. Ob sie dabei Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, seien die Geldeautomaten der VR Bank und der Sparkasse zwischen 2:57 Uhr und 2:59 Uhr gesprengt worden. Über die Schadenshöhe kann laut Polizei noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es waren bereits die Geldautomaten Nummer 22 und 23, die dieses Jahr in Rheinland-Pfalz gesprengt wurden.