Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:03 Uhr 🌦️ Waschküchen-Wetter am Donnerstag Heute wird es noch einmal so richtig warm, aber vor allem schwül: Viel Sonne, noch mehr Wolken und auch Regengüsse wechseln sich bei bis zu 31 Grad ab. Nass werden wir draußen also so oder so - entweder Regen oder Schweiß. In der Nacht auf Freitag wird's dann zum ersten Mal frisch, es geht bis auf 10 Grad runter. Am kommenden Wochenende ist vielleicht die letzte Chance für einen Tag im Freibad. Ab nächster Woche drängt das Tief aus dem Südosten übers Land und bringt frische Luft und kühlere Temperaturen. Video herunterladen (25,6 MB | MP4)

6:02 Uhr 📷 Schickt uns eure Fotos! dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Warnack Und hiermit sage ich noch einmal ordentlich: Guten Morgen! Die Tage werden kürzer, die Schwalben sammeln sich für die Reise nach Süden, die Federweißer-Ernte läuft: Ein Hauch von Herbst liegt in der Luft! Solltet ihr schon die ersten Herbstbilder oder noch die letzten Sommerbilder mit uns teilen wollen, schickt sie mir gerne unter: Schickt uns eure Fotos