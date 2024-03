Frühlingswetter in RLP am Wochenende

Pünktlich zum Start des ersten Weinfestes in der Pfalz kündigt sich laut DWD frühlingshaftes Wetter an. Doch es lohnt sich, einen Schirm dabei zu haben.

Zum Wochenende wird das Wetter nicht nur sonnig, sondern auch wärmer: Am Freitag erreichen die Höchsttemperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Werte zwischen zehn und 13 und am Samstag sogar bis zu 15 Grad. An beiden Tagen soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben, lediglich im Westen und Süden sei am Samstag leichter Regen möglich. Bewölkt und regnerisch wird es am Sonntag nach DWD-Angaben bei Höchstwerten von acht bis 13 Grad.

Nicht nur Spaziergängern und Sportlern wird das schöne Wetter zu Pass kommen. Am Samstag beginnt in Neustadt-Gimmeldingen das Mandelblütenfest. Auch Spargelfreunde können sich über das warme Wetter freuen, denn durch die milden Temperaturen der letzten Tage gibt es schon den ersten Spargel aus der Pfalz.