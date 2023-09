Ob Mainz, Landau oder Simmern – in vielen Städten und Orten in Rheinland-Pfalz hat Fridays for Future die Menschen aufgerufen, für das Klima auf die Straße zu gehen. Weltweit wird mit Millionen Teilnehmern gerechnet.







Die Fridays-for-Future-Bewegung hat in mehr als zehn Städten in Rheinland-Pfalz Protest-Aktionen angekündigt. Alleine bei der Demonstration in Mainz rechne man mit 1.500 bis 2.000 Menschen, sagte Theresa Gemke, Pressesprecherin der Klimabewegung in Mainz, auf SWR-Anfrage. Deutschlandweit seien mehr als 200 Demonstrationen geplant.

In diesen Städten in Rheinland-Pfalz wird gestreikt: Altenkirchen, 17 Uhr, Schloßplatz Bad Kreuznach, 13 Uhr, Bahnhof Koblenz, 12 Uhr, Hauptbahnhof Lahr, 14 Uhr, Rathausplatz Landau, 16 Uhr, Rathausplatz Mainz, 14:30 Uhr, Gutenbergplatz Neustadt an der Weinstraße, 16 Uhr, Hetzelplatz Simmern, 13:30 Uhr, Schlossplatz Sinzig, 16 Uhr, Kirchplatz Trier, 12:30 Uhr, Domfreihof Auch im Saarland wird gestreikt: Saarbrücken, 13 Uhr, Landwehrplatz Quelle: Fridays for Future

Zuletzt hatte Fridays for Future im März zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Damals waren in ganz Deutschland 220.000 Menschen auf die Straße gegangen.

Bis zu 2.000 Menschen werden in der Landeshauptstadt erwartet

In Mainz wollen nicht nur Fridays for Future protestieren. Alle "for-Future-Gruppen", die es in Mainz gibt, wollen sich dem Protest anschließen. So sind zum Beispiel Students for Future, Teachers for Future und Parents for Future mit dabei. Auch Greenpeace und der BUND wollen sich beteiligen.

Um 14:30 Uhr geht es in Mainz mit der Kundgebung auf dem Gutenbergplatz und anschließendem Demonstrationszug los. Dort endet die Route und die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung.

Ziele der Bewegung

Die Fridays-for-Future-Bewegung demonstriert für die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und die Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius. Die Mainzer Sprecherin von Fridays for Future erklärte im Gespräch mit SWR Aktuell, warum der globale Klimastreik für sie persönlich wichtig ist: "Ich freue mich, Teil des Ganzen zu sein, weil Klimastreik manchmal frustrierend sein kann. Der globale Klimastreik bestärkt mich und gibt mir viel Kraft und Hoffnung."

Speziell für Mainz fordert sie die Einführung eines vorwiegend pflanzenbasierten Essensplans an allen kommunalen Mensen. Außerdem macht sie sich dafür stark, dass die Nutzung des ÖPNV durch die Gewinne von BioNTech im Mainzer Haushalt kostenlos wird.

Haltung der Kirche

Auch die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer unterstützen den Klimastreik von Fridays for Future.

Der Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche der Pfalz, Markus Jäckle, sagte, dass es zur Stärkung des Klimaschutzes nötig ist, den Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl voranzutreiben. Außerdem müsse zugleich Energie gespart werden und eine Verkehrswende mit besseren und bezahlbaren Alternativen zum Auto umgesetzt werden.