Was ist El Niño?

El Niño ist ein Klimaphänomen, das im Schnitt alle drei bis vier Jahre auftritt. Dabei verändern sich die Meeresströmungen im Südpazifik. Warme Wassermassen aus Indonesien strömen quer über den Pazifik nach Osten und verdrängen die sonst verhältnismäßig kalten Wassermassen an der Westküste Südamerikas.

Dort sorgt El Niño für deutlich mehr Regenfälle. Das macht sich auch in Mittelamerika und Kalifornien bemerkbar. Überschwemmungen und Bergrutsche können die Folge sein. Auf der anderen Seite des Pazifiks, in Südostasien und Australien, sorgt El Niño hingegen für Dürre. Aufgrund der wärmeren Ozeanoberfläche ist die global gemittelte Temperatur in El Niño-Jahren höher. In Europa hat El Niño einen geringen Temperatureffekt.

Inwiefern das El Niño-Phänomen durch den Klimawandel in Zukunft häufiger oder stärker wird, ist in der Forschung umstritten.