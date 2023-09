Fridays for Future: Klimastreik in Koblenz und Umgebung

Am globalen Klimastreiktag beteiligten sich am Freitag auch Menschen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Unter anderem gab es Demos in Koblenz, Sinzig und Altenkirchen.

In Koblenz hat sich Fridays for Future mit dem örtlichen Klimabündnis zusammengetan. Sie wollen eigenen Angaben zufolge besonders auf kritische Situationen vor Ort aufmerksam machen. In Koblenz sei zum Beispiel der Garten Herlet in der Altstadt in Gefahr, auch die Pläne für die Südallee zeigten keine Klima-Anpassung - und das obwohl Koblenz bereits 2019 den Klimanotstand ausgerufen habe.

Protest in Koblenz, Sinzig und Altenkirchen

Um fünf nach zwölf startete am Freitag die Demonstration von Fridays For Future am Koblenzer Hauptbahnhof. Die rund 500 Teilnehmer zogen durch die Innenstadt bis zum Deutschen Eck. Abschluss war um 16 Uhr. In Sinzig begann die Demo um 16 Uhr am Kirchplatz. Zum Abschluss gab es laut der Organisatoren eine Kundgebung um 17 Uhr auf dem Kirchplatz. In Altenkirchen startete die Demo um 17 Uhr auf dem Schlossplatz.

Rund 500 Menschen nahmen am Klimastreiktag in Koblenz teil. SWR

Wochenende: Verschiedene Aktionen bei Koblenzer Klimatagen

Neben dem Klimastreiktag werden an diesem Wochenende in Koblenz die sogenannten Klimatage veranstaltet. Das Klimabündnis Koblenz - bestehend aus rund zwanzig verschiedenen Organisationen - organisiert dafür nach eigenen Angaben verschiedene Aktionen rund um den Klimaschutz.

Am Samstag sollen am Koblenzer Schlossrondell etwa mehrere Infostände aufgebaut werden, unter anderem von Klimaentscheid Koblenz, Health for Future und dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Außerdem sei ein Faires Frühstück und ein Bürger-Dialog geplant. Am Sonntag werde eine Waldexkursion in den Arzheimer Wald organisiert.

Klimaschutz und Verkehrswende sind die zentralen Themen des Klimastreiktags in Koblenz. SWR

Offener Brief an Koblenzer Oberbürgermeister

Bereits am Donnerstag übergab das Klimabündnis einen offenen Brief an den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD). Darin kritisiert das Bündnis, dass die Stadt Koblenz nicht genug für den Klimaschutz unternehme. Der Stadtrat habe 2019 zwar den Klimanotstand erklärt - seitdem sei aber nur wenig getan worden, um diesem Notstand entgegenzuwirken.

Das Klimabündnis fordert in dem Brief deshalb, dass die Stadt schnell verschiedene Maßnahmen umsetzt - unter anderem ein Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr anbietet, mehr Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden installiert und mehr regionale Produkte in den Mensen der Schulen und Kitas verwendet.