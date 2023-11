In Freisbach in der Südpfalz sind am Sonntag Gemeinderat und Bürgermeister gewählt worden. Der Ort mit tausend Einwohnern wäre eigentlich zu klein, als dass die Wahlen überregional interessant wären. Doch er steht wie keine andere Gemeinde in Rheinland- Pfalz für einen schwierigen Konflikt.