Lea Ackermann war Ordensschwester, Frauenrechtlerin und Kämpferin gegen Prostitution in Deutschland und in Afrika. Ende Oktober ist sie mit 86 Jahren gestorben. Mitte November wurde sie in Trier beigesetzt. Am Sonntag fand ein ökumenischer Abschieds-Gottesdienst in Boppard statt. Dort hatte Ackermann jahrzehntelang gelebt. An der Gedenkfeier nahmen auch Frauen aus Afrika teil.