In Freisbach wird am Sonntag neu gewählt

Im August hat es im kleinen Ort Freisbach in der Südpfalz so richtig gekracht: Aus Protest waren Gemeinderat und Ortsbürgermeister geschlossen zurückgetreten. Nun steht die Neuwahl an.

Als gallisches Dorf sind sie dargestellt worden. Als die Kleinen, die sich gegen die Großen auflehnen. In Freisbach in der Südpfalz sind im August auf einen Schlag alle ehrenamtlichen Gemeinderäte und der Ortsbürgermeister zurückgetreten. Das Südpfälzer Dorf wollte damit auf seine schlechte Finanzlage aufmerksam machen: kein genehmigter Haushalt, kein Geld fürs Reparieren der Sporthalle, seit Jahren ein Wirtschaften im Minusbereich. Ex-Gemeinderäte wollen erneut in Freisbach antreten Dreieinhalb Monate nach den Rücktritten wird in dem Dorf neu gewählt. Bekommen haben die Freisbacher viel Aufmerksamkeit – aber nicht viel Konkretes: "Wir sind in der Presse, es wird über uns und die Probleme gesprochen. Aber Grundsatzfragen, wie die Höhe der Umlagen oder Standards für kleinere Kommunen, haben sich nicht geändert.“ sagt Ex-Gemeinderätin Wiebe Siedorf. Trotzdem tritt sie in ihrem Heimatort wieder an und kandidiert für den Gemeinderat. So wie auch 12 andere der ehemaligen Ratsmitglieder. Für den Wiederantritt nach dem Rücktritt gibt es zwei Gründe: erstens wollten die Ehrenamtlichen verhindern, dass die Freisbacher einen weißen Zettel ohne Namen drauf zur Wahl vorgelegt bekommen. Und zweitens, dass sich Rechtsextreme zur Wahl stellen. Andrea Matz (rechts) und Wiebke Siedorf SWR Einige überlegen, die Wahl nicht anzunehmen Ob es allerdings nach der Wahl am Sonntag tatsächlich einen neuen Gemeinderat gibt, ist die spannende Frage: Weil ihr Rücktritt ja bisher nicht den Riesen-Erfolg hatte, überlegen einige, die Wahl gar nicht anzunehmen. Und damit nochmal auf die schlechte finanzielle Lage aufmerksam zu machen. "Ich bin sehr durcheinander. Ich würde das Amt gerne annehmen, habe mich ja zur Wahl gestellt. Aber soviel hat sich nicht geändert. Das Dorf hängenlassen – das will ich aber auch nicht", sagt zum Beispiel Andrea Matz. Fürs freie Amt des Bürgermeisters gibt es zwei Kandidaten – und die wollen ihr Amt auf jeden Fall annehmen. Jochen Ricklefs, ist parteilos. Andreas Ackermann ist SPD-Mitglied, tritt aber als Einzelbewerber an. Beide möchten direkt nach einer möglichen Wahl mit der Kommunalaufsicht und dem Land sprechen, wie Freisbach aus der Finanzmisere rauskommen könnte. Noch ein Rücktritt? Nicht ausgeschlossen! Andreas Ackermann betont gegenüber dem SWR: "Im Umkreis sind einige Gemeinden, die einen ähnlichen Haushalt haben wie Freisbach. Aber es gelingt ihnen trotzdem, ihre Sporthalle zu sanieren oder die Kita. Möglichkeiten gibt es, man muss sich halt aktiv um Fördermöglichkeiten kümmern." Andreas Ackermann Andreas Ackermann Jochen Ricklefs sagt aber auch: "Sollte das Land oder die Kommunalaufsicht als einzige Lösung maximale Steuererhöhung bei uns fordern, dann steht mein Amt auch wieder zur Verfügung. Das ist kein Weg, den ich den Menschen zumuten kann." Jochen Ricklefs SWR