Krisenforscher sieht Versagen des Landrats bei Flutkatastrophe

Vor dem Landtag in Mainz eine Mahnwache zum Gedenken an die Flutopfer, drinnen tagte zum letzten Mal der U-Ausschuss zur Katastrophe. Seit Oktober 2021 bemühte sich das Gremium um Aufklärung. Es ging noch einmal um das Gutachten, das die Koblenzer Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hatte. Der Krisenforscher Frank Roselieb kritisierte, das Gutachten sei lückenhaft. Versagt habe nicht das System, sondern der damalige Landrat. Während der Sitzung demonstrierten vor dem Parlament Angehörige von Flutopfern mit einer ungewöhnlichen Aktion.