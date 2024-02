In einer Kindertagesstätte in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein vierjähriges Mädchen gestorben. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind am Donnerstag leblos auf dem Außengelände der Kita aufgefunden. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. SWR-Reporter Oliver Bemelmann schildert den aktuellen Ermittlungsstand.