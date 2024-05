In der Region Trier sind Motorradfahrerinnen und Fahrer unter 30 Jahre laut Polizei am häufigsten in Unfälle verwickelt. Die meisten tödlichen Unfälle passierten dagegen Fahrern zwischen 51 und 70. Das geht aus einer Polizeistatistik des Polizeipräsidiums Trier hervor, die dem SWR vorliegt. Dabei handele es sich um die sogenannten Wiedereinsteiger, also Motorradfahrerinnen und Fahrer, die nach langer Pause wieder mit einem Motorrad unterwegs seien.

Die Polizei rät dieser Personengruppe, insbesondere vor dem Wiedereinstieg, ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren. Grundsätzlich sollten sie außerdem mit angepasster Geschwindigkeit fahren, um Unfälle zu vermeiden.

Die Zahl der Motorradunfälle in der Region Trier ist nach Angaben der Polizei in den vergangenen fünf Jahren ungefähr gleich geblieben. 2023 hätten die Beamten des Polizeipräsidiums Trier 492 Motorradunfälle aufgenommen. Neun davon seien tödlich gewesen.