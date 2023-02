Fehlende MINT-Fachkräfte gefährden Wohlstand in Deutschland

Landes- und bundesweit mangelt es an MINT-Fachkräften. Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln sieht dadurch sogar den Wohlstand in Deutschland gefährdet. "Wir brauchen diese Fachkräfte für Innovation, damit unsere Unternehmen wettbewerbsfähig sind, aber auch damit wir unsere Ziele der Nachhaltigkeit umsetzen können", so Plünnecke.