Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz bis 21. September

Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 21. September.

Dienstag, 21. September

+++ Offenbar Testpflicht für Ungeimpfte in bestimmten Branchen geplant +++

23:45 Uhr

Bund und Länder wollen offenbar über eine Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte und Selbstständige in bestimmten Branchen beraten. Das gehe aus einem Beschlussentwurf für das morgige Treffen der Gesundheitsminister hervor, berichtet das "Handelsblatt". Die Regel solle angesichts der Infektionslage dort eingeführt werden, wo Beschäftigte mit "externen Personen in direkten Kontakt kommen".

+++ Land passt in Sachen Jugendsport Corona-Verordnung an +++

16:45 Uhr

Die rheinland-pfälzische Landesregierung lockert die Corona-Regeln für Kinder und Jugendliche im Sport- und Kulturbereich. Die aktuell geltende Höchstgrenze von maximal 25 Personen in Warnstufe 1, die nicht geimpft oder genesen sind, wird im Bereich des Amateur- und Freizeitsports für Kinder und Jugendliche übergangsweise auch in den Warnstufen 2 und 3 nicht weiter eingeschränkt. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Konkret bedeute dies, dass unabhängig von der Warnstufe stets bis zu 25 "nicht-immunisierte" und darüber hinaus eine unbegrenzte Anzahl an genesenen, geimpften Kindern und Jugendlichen, sowie Kindern bis elf Jahren teilnehmen können. Die rheinland-pfälzische Landesregierung reagiert damit auf die Kritik verschiedener Sportbünde. Diese hatten gemahnt, dass bei höheren Warnstufen der Jugendsport nicht aufrechterhalten werden könne. Denn nach der Corona-Verordnung galt auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren bislang: Bei Warnstufe 2 können nur noch zehn Nicht-Immunisierte beim Sport mitmachen, bei Warnstufe 3 nur noch fünf.

+++ Mehr Neuinfektionen, aber wichtige Inzidenzwerte sinken +++

15:00 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 501 bestätigte neue Corona-Infektionen gemeldet, das sind 152 Fälle mehr als am Montag. Drei weitere Personen sind binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Dagegen sind die drei für die Corona-Maßnahmen wichtigen Inzidenzwerte gesunken: Bei den Neuinfektionen ging die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz auf 66,5 pro 100.000 Einwohner zurück (Vortag: 70,6). Die Hospitalisierungsinzidenz sank leicht auf 1,5 (Vortag: 1,6). Von den Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind aktuell 4,34 Prozent mit Covid-19-Erkrankten belegt, gegenüber 4,52 Prozent am Vortag.

+++ Hohe Auszeichnung für Biontech-Gründer +++

12:00 Uhr

Die Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech, Özlem Türeci und Ugur Sahin, erhalten zusammen mit der Biochemikerin Katalin Kariko den renommierten Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis. Geehrt wird ihre Erforschung und Entwicklung von Messenger-RNA zu präventiven und therapeutischen Zwecken. Die mRNA-Technologie ist auch Grundlage des Corona-Impfstoffs von Biontech.

+++ Bad Kreuznach verkauft weitere Beatmungsgeräte +++

10:00 Uhr

Der Kreis Bad Kreuznach will weitere Beatmungsgeräte verkaufen, die zu Beginn der Corona-Pandemie angeschafft wurden. Die 50 Beatmungsgeräte waren per Eilentscheid für rund zwei Millionen Euro gekauft worden. Zum Einsatz kamen die Geräte aber nie. Der Kreistag stimmte nun mit großer Mehrheit zu, die Geräte zu mindestens einem Drittel des Anschaffungspreises zu verkaufen. Das Bistum Trier erwarb bereits einige Geräte für Bolivien.

+++ Gesundheitsausschuss: Ende der Beschränkungen im März +++

4:45 Uhr

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), erwartet ein Ende der Corona-Beschränkungen ab dem kommenden Frühjahr. Der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Neuwied-Altenkichen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Ich rechne mit vollständiger Normalität ab März 2022". Dann, so Rüddel, hätten die Geimpften, die ihren Solidaritätsbeitrag erbracht haben, größtenteils ihre Freiheit zurück. "Bis dahin müssen die Ungeimpften abwägen, was ihnen wichtig ist", sagte er. Sobald Kinder ab fünf Jahren ein Impfangebot erhalten hätten, müsse Deutschland zur Normalität zurückfinden. Die Hersteller Biontech und Pfizer hatten gestern angekündigt, eine entsprechende Zulassung für ihren Impfstoff beantragen zu wollen.