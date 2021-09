Nach Angaben des Mainzer Unternehmens Biontech und seinem Partner Pfizer ist ihr Corona-Impfstoff auch bei Kindern wirksam. Er habe sich in Studien bei Fünf- bis Elfjährigen als gut verträglich und sicher erwiesen, heißt es in einer Mitteilung. Die Kinder hätten dabei deutlich geringere Dosen des Impfstoffs bekommen als Über-Zwölfjährige. Trotzdem hätten sich bei ihnen genügend Antikörper gebildet. Man werde so schnell wie möglich eine Zulassung für jüngere Kinder beantragen, so Biontech.