Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz bis 10. April

Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 10. April.

Sonntag, 10. April

Deutlich weniger Neuinfektionen als vor einer Woche

12:15 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet am Sonntag 1.205 neue bestätigte Corona-Fälle. Vor einer Woche waren es 2.006 . Es sind keine weiteren Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 1.208,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.208,8). Vor einer Woche lag diese bei 1.566,5. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt am Sonntag bei 8,44 (Vortag: 8,49). Die höchste Inzidenz hat die Stadt Pirmasens mit 2.100,8 - die niedrigste die Stadt Ludwigshafen mit 550,0.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

4:30 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.097,9. Am Vortag hatte er 1.141,8 betragen, vor einer Woche lag er noch bei 1.457,9. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntag bei 55.471 - nach 150.675 am Vortag und 74.053 Neuinfektionen vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI zudem 36 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.