Seit vier Tagen bestimmt ein Wechsel von Raketenalarm, Detonationen und Bunkeraufenthalten den Alltag von Diakon Marco Rocco aus Montabaur, der sich derzeit mit einer Pilgergruppe des Bistums Limburg in Jerusalem befindet. Er berichtet von seinen Erlebnissen in Israel seit dem Angriff der Hamas in den vergangenen Tagen. "Es ist im Grunde genommen Psychoterror, der hier vorgenommen wird und man fühlt sich nirgendwo wirklich sicher", so Rocco.

"Wir fühlen uns im Stich gelassen von der deutschen Regierung", kritisiert er. Die Pilgergruppe sei irritiert, wie sie die Rückreise antreten sollen. Der Bundesregierung und der deutschen Botschaft wirft er mangelnde Unterstützung vor. Es gebe keine Perspektive, wie es weiter gehen solle.