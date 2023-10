Schülergruppe aus Saarburg bereitet Rückreise aus Israel vor

Sie wollten einen Schüleraustausch - nun sind sie inmitten einer militärischen Eskalation. Eine Schülergruppe aus Saarburg hofft nun auf eine sichere Rückreise aus Israel.

Ende September sind 16 Jugendliche und zwei Lehrerinnen vom Gymnasium Saarburg zu einem Schüleraustausch nach Nazareth gereist. Das Land, das so oft im Zentrum medialer Berichterstattung steht, mit eigenen Augen sehen, mit den Menschen dort in Kontakt kommen. Das war das Ziel der Reise. Nun ist die Gruppe in einen Krieg geraten.

Sofort nach den ersten Meldungen über die Raketen in Israel hat das Saarburger Gymnasium Kontakt zu der Schülergruppe aufgenommen, sagt die stellvertretende Schulleiterin Nadine Arendt. Sowohl Schülern als auch Lehrern gehe es derzeit gut. Sie würden dort bei ihren Gastfamilien versorgt und seien in guten Händen.

Seit Beginn der militärischen Eskalation am Wochenende stehe die Schule mit der Schülergruppe mehrmals täglich in Kontakt. In Nazareth selbst sei es derzeit ruhig, sodass die Jugendlichen nichts von direkten Kampfhandlungen mitbekommen hätten.

Rückflug soll am Dienstag stattfinden

Der Rückflug der Gruppe von Israel nach Deutschland war regulär für Dienstag geplant. Sowohl Eltern, Schüler als auch Lehrkräfte gehen derzeit auch noch davon aus, dass dieser stattfindet. Nach Informationen der Schule hat die Fluggesellschaft den Flug bisher weder storniert noch verschoben. Derzeit soll auch der Flugbetrieb am Flughafen laufen. Um einen sicheren Transport der Schüler von Nazareth nach Tel Aviv zu unterstützen, seien auch die Behörden vor Ort involviert.

"Man ist wie gelähmt"



Rund 140 Kilometer entfernt, in Jerusalem, sitzt Stephan Wahl aus dem Bistum Trier. Er lebt seit fünf Jahren in einem arabischen Stadtteil Jerusalems. Seit Tagen hört er den Alarm und die Detonationen. Eskalationen in Israel sind nichts Neues für ihn, sagt er im SWR-Interview. Doch plötzlich vom Fenster aus die Lichtstreifen der abgeschossenen Raketen zu sehen, hat auch für ihn eine neue Dimension. "Gewalt ist leider immer in diesem Land präsent. Aber der Moment, in dem man kapiert: Jetzt haben wir keinen bewaffneten Konflikt mehr, sondern Krieg, das macht einen völlig hilflos."

Menschen beginnen zu hamstern

Drei Stunden habe er am Sonntag in einer Schlange gestanden, um Blut für die vielen Opfer zu spenden. So habe er zumindest das Gefühl gehabt, etwas tun und helfen zu können. "Aber ansonsten ist man wie gelähmt", berichtet er. Viele Läden in der Stadt seien zu. Bei seinem Obst- und Gemüsehändler seien Regale, die sonst überquellen, leer. Die Menschen hätten bereits begonnen zu hamstern.

Während er sich im arabischen Viertel relativ sicher fühlt, suchten seine Freunde in einem Vorort von Jerusalem häufig die Schutzräume auf, um sich vor den Raketen in Sicherheit zu bringen. Der Sohn eines Freundes hatte Glück im Unglück. Bei einem Besuch in Tel Aviv am Samstag sei rund 30 Meter neben ihm eine Rakete eingeschlagen, er sei unverletzt geblieben.



Der Moment, in dem man kapiert: Jetzt haben wir keinen bewaffneten Konflikt mehr, sondern Krieg, das macht einen völlig hilflos.

Unsicherer Blick in die Zukunft

In Israel selbst herrscht nun eine völlige Unklarheit, wie es weitergeht, sagt Stephan Wahl. Für den Geheimdienst und die Regierung an sich sei die Situation eine Katastrophe. "Netanjahu hat sich ja immer Mister Security genannt - nach dem Motto, er ist der Einzige, der Sicherheit für Israel bringen kann. Dieses Bild ist völlig zerstört."

Dennoch werde deutlich, jetzt in der Not halte das Land zusammen, Regierung und Opposition arbeiteten im Zuge des Angriffs Hand in Hand. Was in den kommenden Tagen passiert, wie sich die Lage entwickelt, bleibe abzuwarten. Für Stephan Wahl ist jedoch klar: Er will das Land nicht verlassen. "Ich habe im Moment keine Angst, ich habe für mich auch festgelegt, dass ich auf jeden Fall hier bleibe."