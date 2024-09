Die Preiserhöhung für das Deutschlandticket ab 2025 sorgt für Kritik. Und in Singhofen ist ein Landwirt bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Das sind zwei der Themen an diesem Dienstagmorgen.

6:41 Uhr Chemieunfall im Gewerbegebiet Mainz-Gonsenheim Übler Geruch gestern Nachmittag rund um das Gewerbegebiet von Mainz-Gonsenheim. Laut Feuerwehr war es in einem Betrieb zu einer chemischen Reaktion gekommen. Warum ist noch unklar. Anwohnerinnen und Anwohner sollten deshalb Fenster und Türen vorsorglich geschlossen halten. Ein Mensch sei bei dem Chemieunfall verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 21:30 Uhr kam dann die Entwarnung. Mainz Keine Explosion, aber Geruchsbelästigung Chemieunfall in Gewerbegebiet in Mainz-Gonsenheim Am Montagnachmittag ist es laut Feuerwehr in einer Gewerbehalle im Mainzer Stadtteil Gonsenheim zu einem Chemieunfall gekommen. 18:00 Uhr SWR4 am Abend SWR4

6:30 Uhr Stau oder freie Fahrt? Der Verkehrsticker für RLP zeigt es euch Noch ist es früh am Dienstagmorgen. Doch wer sich von euch demnächst ins Auto schwingt, sollte vorher unbedingt noch mal in unseren Verkehrsticker schauen - wegen der Nerven und so ☺️: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:24 Uhr Die Wettervorhersage Wenn ihr heute raus geht, denkt dran, euch was Wärmeres zum Anziehen mitzunehmen. Der Herbst ist da und die Temperaturen erreichen kaum noch die 20 Grad-Marke, so SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend in seiner Vorhersage. Außerdem wird es sehr wechselhaft und öfter mal nass. Video herunterladen (27,5 MB | MP4)

6:18 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit Klagen von Betreibern von Ökostromanlagen. Dabei geht es um Teile der inzwischen ausgelaufenen Strompreisbremse. Es soll unter anderem geklärt werden, ob sogenannte Überschusserlöse der Stromerzeuger zeitweise abgeschöpft werden durften. Ziel der Preisbremse war es, Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor zu hohen Stromkosten zu bewahren. Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Trier vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht wird das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft hat für die geständige Frau zwei Jahre Haft auf Bewährung beantragt, ihr Verteidiger eine mildere Strafe. Die 30-Jährige soll im September 2013 nach Syrien ausgereist sein und sich dort zunächst der Terrorvereinigung Jabhat al-Nusra angeschlossen haben, später dann der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS). Außerdem soll sie bei der Beschaffung von militärischer Ausrüstung für den IS geholfen haben. Bei einem Treffen in Wiesbaden wird über die Situation der Schwimmbäder in Deutschland gesprochen. Veranstalter ist die Bäderallianz Deutschland. Beim Forum zur Zukunft der Bäder sollen auch Lösungen für die schwierige Bäderinfrastruktur erarbeitet werden. In London mähen heute Kaltblüter die Wiese des Kensington Palastes: Die Residenz von Prinz William und seiner Familie wird von sogenannten Shire Horses auf traditionelle Weise gemäht. Diese nachhaltige Methode mit einem pferdegezogenen Mäher ist schonender für den Boden als der Einsatz von Traktoren.

6:07 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Die Landesregierung stellt heute ihre Pläne zum Bürokratieabbau vor. Ziel sei es, Unternehmerinnen und Unternehmer, Bürgerinnen und Bürger und auch die Verwaltung selbst zu entlasten. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte einen Bürokratieabbau in seiner ersten Regierungserklärung in der vergangenen Woche angekündigt. An der Universität Koblenz werden heute u.a. 400 Schülerinnen und Schüler zum Demokratie-Tag erwartet. Mit der Veranstaltung soll laut Uni-Leitung aufgezeigt werden, wie wichtig es ist, politische Bildung zu fördern und eine Demokratie mitzugestalten. Die Schüler werden sich in Workshops mit Themen wie "Fake News" oder "Künstliche Intelligenz" beschäftigen. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) gibt den Startschuss für die erste rheinland-pfälzische "Modell-Naturschutzstation". Diese Stationen betreuen je zwei bis drei Landkreise und sollen dafür sorgen, dass kooperativ gearbeitet wird. Der Naturschutz solle so vor Ort regional verankert und gestärkt werden, heißt es. Das Westpfalz-Klinikum möchte perspektivisch einen Studiengang für Medizin in Kaiserslautern etablieren - in Zusammenarbeit mit der Semmelweis Universität aus Ungarn und in Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, der Stadt Kaiserslautern und den Landkreisen Kusel und Donnersbergkreis. Heute sollen dazu im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten bekanntgebeben werden.