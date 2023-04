RLP will Kommunen stärker vor Hacker-Angriffen schützen

Wie können sich Kommunen besser vor Cyberangriffen schützen? Um diese Frage ging es am Donnerstag bei einer Fachtagung in Büchenbeuren. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) will dafür die IT- Strukturen der Kommunen stärker zusammenlegen. Hintergrund ist der Hacker-Angriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises im vergangenen Jahr.