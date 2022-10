Nach Hackerangriff: Landrat befürchtet, dass Daten im Darknet landen

Rhein-Pfalz-Kreis: Offener Brief an Bürger

Nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises wendet sich Landrat Clemens Körner (CDU) in einem offenen Brief an die Bürger. Darin warnt er, dass vertrauliche Daten von Einwohnern im sogenannten Darknet veröffentlicht werden könnten oder dies sogar schon geschehen sei.

Weiter hieß es in dem offenen Brief, es könne noch Monate dauern, bis die Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung wieder hergestellt sei. Bereits vergangene Woche versicherte der Landrat dem SWR, dass alle 600 Computer der Kreisverwaltung von dem Hackerangriff betroffen seien. Bellheim Rhein-Pfalz-Kreis von Hackergruppe angegriffen Behörden in der Pfalz nicht genug vor Hackerangriffen geschützt Experten sehen die öffentlichen Verwaltungen der Landkreise, Städte und Gemeinden in der Pfalz nicht ausreichend vor Hackerangriffen geschützt. Warum, haben sie dem SWR gesagt. mehr... 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Kreisverwaltung ist machtlos Die Kreisverwaltung habe keinerlei Einfluss darauf, was mit den gestohlenen Daten passieren könnte. Sollte die Kreisverwaltung auf die Zahlungsforderung eingehen, seien die vertraulichen Daten trotzdem nicht sicher. Das habe sich in der Vergangenheit bereits bei ähnlichen Fällen gezeigt. "Wir haben es hier mit höchst unmoralischen Kriminellen zu tun." Eine hundertprozentige Sicherheit gegen Hackerangriffe gebe es leider nicht, sagte der Landrat in dem offenen Brief. Das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz ermitteln bereits nach dem Hackerangriff.

