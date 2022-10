Reformationstag wird in Mainz mit Schokolade gefeiert

Wer evangelisch ist, feiert am 31. Oktober den Reformationstag - und geht in die Kirche. Das war einmal selbstverständlich. Mittlerweile haben die gruseligen Kürbisfratzen mehr als nur aufgeholt und machen dem Reformationstag Konkurrenz. Die Kirche hält dagegen, etwa in Mainz beim zentralen Gottesdienst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.