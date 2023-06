per Mail teilen

In Linz am Rhein musste in der Nacht zum Donnerstag ein Großaufgebot der Feuerwehr ausrücken. 120 Einsatzkräfte fuhren zum Bahnhof, weil dort Güterwaggons und eine Lagerhalle brannten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800.000 Euro. Die Kriminalpolizei Neuwied ermittelt.