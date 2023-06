800.000 Euro Schaden nach Großbrand am Bahnhof in Linz

Am Bahnhof in Linz im Kreis Neuwied haben in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle und mehrere Waggons gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Lagerhalle könne derzeit noch nicht betreten werden, teilt die Feuerwehr mit. Die Nachlöscharbeiten seien aber abgeschlossen. Video herunterladen (60,2 MB | MP4) Schaden von 800.000 Euro nach Brand im Bahnhof von Linz Um 0:43 Uhr am Donnerstagmorgen waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Als sie am Bahnhof in Linz ankamen, standen den Angaben zufolge eine Lagerhalle und vier Güterwaggons auf einem Abstellgleis in Flammen. Zunächst war unklar, ob sich auf dem Abstellgleis des Bahnhofs Gefahrenstoffe befinden. Die Feuerwehr konnte aber Entwarnung geben: Ein dort abgestellter Dieseltank sei leer gewesen. Auch in der Lagerhalle und den Waggons war den Angaben zufolge nur Transport- und Verpackungsmaterial einer Spedition gelagert. Die Halle und die vier Waggons brannten komplett aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 800.000 Euro. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Insgesamt waren den Angaben zufolge 120 Einsatzkräfte vor Ort. Bahnstrecke nach Brand in Linz wieder frei Die rechtsrheinische Bahnstrecke wurde laut Polizei nach einer Sperrung am Donnerstagmorgen wieder für den Zugverkehr freigegeben. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner ihre Türen und Fenster geschlossen halten. Gegen 5:15 Uhr gab das Lagezentrum im Landkreis Neuwied jedoch Entwarnung: Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr. Laut Polizei kam es auf beiden Rheinseiten zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.